Институт музыкальных инициативМосква+7 (967) 051–87–65
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@imi_liveИнститут музыкальных инициатив
Город
Москва
Темы
СонграйтингТворчествоВыступления
Отзывы

Людмила Князева

Автор песен

Автор музыки и исполнитель. Выпускница Московской Консерватории, член Союза Композиторов России, лауреат международных конкурсов. Создатель вокальной группы «Веселые девчата».

Город
Москва
Темы
СонграйтингТворчествоВыступления
Жанры
Академическая, Саундтреки, Рок, Классика
Проекты
Исполнение собственной песни вместе с группой
Концерт для голоса с оркестром
Трек Mad Violin
Организация детского всероссийского конкурса «Песня собирает друзей»
Стоимость услуг
Готовая песня без аранжировки — гармония, вокальная мелодия и текст
6000 ₽
Музыка для песни без текста — гармония и вокальная мелодия, без аранжировки
4000 ₽
Топлайн — вокальная мелодия без текста
3000 ₽
Уроки по фортепиано, сольфеджио и композиции
2000 ₽