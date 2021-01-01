Автор музыки и исполнитель. Выпускница Московской Консерватории, член Союза Композиторов России, лауреат международных конкурсов. Создатель вокальной группы «Веселые девчата».
Институт музыкальных инициативИнститут музыкальных инициативМосква+7 (967) 051–87–65ИМИ (Институт Музыкальных Инициатив)
@imi_liveИнститут музыкальных инициатив
Город
Москва
Отзывы
Людмила Князева
Город
Москва
Жанры
Проекты
Стоимость услуг
Готовая песня без аранжировки — гармония, вокальная мелодия и текст
6000 ₽
Музыка для песни без текста — гармония и вокальная мелодия, без аранжировки
4000 ₽
Топлайн — вокальная мелодия без текста
3000 ₽
Уроки по фортепиано, сольфеджио и композиции
2000 ₽